Ульянов заявил о поддержке Россией идеи Гросси о создании защитной зоны ЗАЭС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддерживает предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси запретить стрельбу с территории и по территории Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".



Он назвал данную идею вполне разумной, вопрос реализации заключается лишь в деталях. В частности, Ульянов предлагает определить географические параметры зоны. По его словам, это может быть территория станции, что, по его мнению, было бы "наиболее рациональным решением", также возможно "захватить какую-то территорию" вокруг ЗАЭС.

Еще одним важным фактором дипломат назвал вопрос о том, кто будет проводить мониторинг за соблюдением договоренности. Он подчеркнул, что пока есть только предварительные соображения. Также Ульянов заметил, что Гросси решительно настроен продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны.

Постпред также сообщил, что 21 сентября в Нью-Йорке гендиректор МАГАТЭ передал предложения по зоне безопасности ЗАЭС главам МИД России и Украины. Российская межведомственная делегация еще 11 октября представила свои замечания и предложения о возможных договоренностях. В то время как украинская сторона этого не сделала.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Гросси, которая состоялась 11 октября, отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Путин добавил, что Москва не только всегда поддерживала работу МАГАТЭ, но и стояла у его истоков с 1957 года. Он подчеркнул, что Россия придает большое значение делу агентства.

В конце сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на ЗАЭС. По его словам, работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг электростанции уже идет при участии России и Украины.



Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности в мире

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