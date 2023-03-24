17:55Политика
США расширили санкции против Белоруссии
Фото: depositphotos/izanbar
Власти США включили в белорусский санкционный список 20 физических и юридических лиц. Это следует из размещенного на сайте Минфина США заявления.
"Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО "БелАЗ" – управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ)", – говорится в сообщении.
Помимо этого, под американские санкции подпала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская.
Ограничительные меры США распространили и на самолет EW-001PA, используемый белорусским лидером Александром Лукашенко. Власти США уверены, что воздушное судно использовалось не только президентом Белоруссии, но и его членами его семьи и окружением для совершения международных поездок. На фоне этого авиалайнер объявили заблокированной собственностью.
До этого США включили в санкционный список гражданина России Дмитрия Кудрякова, гражданку Белоруссии Ирину Литвинюк и три зарегистрированные в Гватемале компании – CGN, Pronico и Mayaniquel. По мнению американских властей, граждане РФ и Белоруссии причастны к эксплуатации горнодобывающей отрасли Гватемалы, а компании связаны с ними.
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