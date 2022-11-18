США ввели санкции против граждан РФ и Белоруссии и трех компаний из Гватемалы

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Власти Соединенных Штатов включили в санкционный список на основании "Акта Магнитского" гражданина России, гражданку Белоруссии и три зарегистрированные в Гватемале компании. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Санкции были введены в отношении россиянина Дмитрия Кудрякова, белоруски Ирины Литвинюк на основании их причастности к эксплуатации горнодобывающей отрасли Гватемалы. Кроме того, под ограничения подпали связанные с ними компании CGN, Pronico и Mayaniquel.

По данным Минфина США, Кудряков, Литвинюк и данные предприятия причастны к серьезным нарушениям прав человека и коррупции, в связи с чем должны понести ответственность.

Ранее США расширили перечень санкций в отношении России. Под ограничения подпали два физических лица, связанные с ЧВК "Вагнер", а также две компании.

В частности, в список вошла иранская компания Shahed Aviation Industries Research Center, которая является производителем беспилотников "Шахед".

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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