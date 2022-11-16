РФ ввела санкции в отношении политического руководства Ирландии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва ввела санкции в отношении 52 ключевых представителя высшей политической власти Ирландии в связи с избранным Дублином антироссийским курсом. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Принято решение о внесении в российский "стоп-лист" 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", – говорится в заявлении.

В санкционный список вошли премьер-министр Ирландии Михол Мартин, спикер палаты представителей Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковни, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд ирландских парламентариев. Указанным лицам закрыт въезд в Россию.

Отмечается, что данный шаг был предпринят в качестве ответа на антироссийскую политику ирландского правительства, которое безоговорочно поддерживает санкции Евросоюза в отношении РФ, а также нападение на российское посольство в марте 2022 года.

"Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. <...> В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина", – говорится в сообщении.

Ранее Москва в качестве ответной меры на действия Оттавы ввела санкции против 100 граждан Канады, в числе которых актер Джим Керри и внук украинского националиста Степана Бандеры. В черный список попали чиновники, бизнесмены, активисты, а также представители медийных и финансовых структур, которые причастны к формированию антироссийского курса страны.

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