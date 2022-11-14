США одобрили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями

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Власти Соединенных Штатов разрешили проводить операции с несколькими российскими компаниями, находящимися под санкциями, для безопасности гражданской авиации. Информацией об этом поделился Минфин США.

Теперь можно проводить все операции, которые нужны для экспорта или реэкспорта продукции или услуг, необходимых для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Отмечается, что воздушное судно следует зарегистрировать в юрисдикции, находящейся за пределами территории РФ.

В документе также представили список, которым разрешено организовывать подобные операции. В перечень попали Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная корпорация "Иркут" и другие.

Ранее сообщалось, что российская сторона вышла из руководящего состава Совета Международной организации гражданской авиации, не набрав должного количества голосов в процессе переизбрания.

По данным информированного источника, это произошло из-за проведения Россией СВО на Украине.

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