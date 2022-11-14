Россия ввела санкции против внука Бандеры и актера Джима Керри

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в качестве ответной меры на действия Оттавы вводит санкции против 100 граждан Канады, в числе которых актер Джим Керри и внук украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж. Трюдо санкций против руководства России, <...> а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – говорится в сообщении.

В черный список попали канадские чиновники, предприниматели, активисты, а также представители медийных и финансовых структур, которые причастны к формированию антироссийского курса страны.

В числе тех, кому запрещается въезд в РФ, также оказались начальник Управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, бывший генпрокурор страны Питер Маккей, а также писательница Маргарет Этвуд.

Ранее в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава намерена внести в черный список еще 23 россиянина. Ограничения затронут граждан РФ, связанных с российской системой правосудия и безопасности.

Отношения РФ и Канады осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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