Кабмин РФ ввел санкции в сфере ВТС в отношении 74 зарубежных компаний

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России ввело санкции в сфере военно-технического сотрудничества в отношении 74 иностранных компаний. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

"В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества", – говорится в пояснительной записке к документу.

В список подпадающих под санкции компаний вошли немецкая Motorola Solution Germany, канадские Newcon International LTD и Alpha Optics System Inc, американские Desert Tech LLC и TCI international, а также другие организации.

Отмечается, что санкции в отношении данных компаний были введены в рамках исполнения президентского указа об ответных специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями ряда стран.

Ранее правительство РФ расширило перечень компаний, в отношении которых введены российские контрсанкции, включив оператора ПХГ "Катарина" в Германии. Указанная компания является совместной "Газпром экспорта" и VNG Германии. Предприятия осуществляют реализацию подземного хранилища газа "Катарина".

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