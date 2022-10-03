Россия ввела санкции в отношении оператора ПХГ "Катарина" в Германии

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Правительство РФ расширило перечень компаний, в отношении которых введены российские контрсанкции, включив оператора ПХГ "Катарина" в Германии. Это следует из постановления кабмина, передает ТАСС.
"Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановлением правительства РФ от 11 мая 2022 года… пунктом 32 следующего содержания: 32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия)", – следует из документа.
Указанная компания является совместной "Газпром экспорта" и VNG Германии. Предприятия осуществляют реализацию подземного хранилища газа "Катарина".
Ранее Польша ввела санкции против "Газпром экспорта". Ограничения предполагают заморозку всех активов компании. Об этом стало известно из заявления МВД Польши. Санкционный список был расширен 29 сентября.
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