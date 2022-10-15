Путин вывел из-под экономических спецмер ряд институтов развития

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Владимир Путин отменил действие экономических спецмер РФ, запрещающих осуществление валютных операций, в отношении ряда международных банков развития. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ ограничивает действие президентского указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" от 28 февраля.

"Запреты, предусмотренные пунктом 3 указа <...>, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-Кыргызский Фонд развития", – говорится в указе.

Также на данные организации не будет распространяться временный порядок осуществления сделок и исполнения обязательств, а также валютные ограничения ЦБ.

Другим указом Путин наделил Центробанк полномочиями по выдаче разрешений на вывоз за пределы РФ иностранной валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов.

Ранее Путин разрешил подсанкционным банкам выполнять валютные обязательства в рублях. Кроме того, общества с ограниченной ответственностью, доля в которых принадлежит стратегическим компаниям РФ, смогут не раскрывать данные о своей работе с совладельцам из недружественных стран.

Вместе с тем Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью.

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