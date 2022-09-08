Путин одобрил выполнение валютных обязательств в рублях для подсанкционных банков

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Владимир Путин разрешил подсанкционным банкам выполнять валютные обязательства в рублях. Об этом следует из указа президента, который размещен на официальном портале правовой информации.

Кроме того, обществам с ограниченной ответственностью, доля в которых принадлежит стратегическим компаниям РФ, смогут не раскрывать данные о своей работе совладельцам из недружественных стран. Об этом также следует из указа президента.

Также Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью. Об этом следует из указа "Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами". Отмечается, что мера не распространяется на банки и некредитные финансовые организации, а также компании ТЭК.

Ранее в Банке России оценили риски хранения резервов в альтернативных валютах. Хранение активов в валютах дружественных стран не несет значительных рисков, поскольку вероятность того, что эти государства присоединятся к антироссийским санкциям, невелика, заявил первый зампред Центробанка, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин.