В Банке России оценили риски хранения резервов в альтернативных валютах

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Хранение активов в валютах дружественных стран не несет значительных рисков, поскольку вероятность того, что эти государства присоединятся к антироссийским санкциям, невелика, заявил первый зампред Центробанка, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин. Об этом сообщает РБК.

По его словам, сегодня существует лишь теоретический риск, что отдельные страны поддержат санкционные ограничения в отношении России.

"Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее", – уверен Тулин.

Тем не менее, отметил он, определенные риски несет длительное хранение накоплений в альтернативных валютах, поскольку они существенно различаются между собой по уровню ликвидности и волатильности. Тулин пояснил, что эти факторы в значительной мере определяют возможность их использования на финансовых и товарных рынках.

"Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты", – добавил он.

Ранее в Центробанке разъяснили россиянам, как поступать со сбережениями в американской валюте на фоне санкций. В первую очередь гражданам напомнили, что после введения ограничений доллары внутри страны больше не являются надежным способом сбережений.

При этом, уточнили в Банке России, если по определенным причинам нужно хранить часть средств именно в валютах государств, которые ввели ограничительные меры, следует изучить возможность открытия счета в другой стране.