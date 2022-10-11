Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин продлил на 2023 год указ о продовольственном эмбарго, введенном в 2014 году в рамках ответных мер на санкции. Об этом сообщает RT.

В Кремле отметили, что это решение позволит защитить национальные интересы страны.

Согласно документу, запрещается или ограничивается ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произведены в принявшей антироссийские санкции или присоединившейся к ним стране.

Указ будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение девятого пакета санкций против России. Источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС рассказал, что новый раунд санкций против России обсуждается после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.



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