Евросоюз обсуждает 9-й пакет санкций против России – СМИ

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Евросоюз обсуждает введение девятого пакета санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что новый раунд санкций против России обсуждается после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.

6 октября Европейский союз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. Туда вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Кроме того, новым пакетом санкций был введен запрет на предоставление услуг по криптокошелькам для граждан России и лицам-резидентам РФ. В числе других мер – решение об исключениях из режима ограничений на российскую нефть: они предоставляются странам – членам ЕС, если этого требует обеспечение их энергетической безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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