Путин указом продлил действие спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности будет продлено до 31 декабря 2023 года. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Также президент России продлил ограничения на торговлю отдельными видами продукции и сырья с недружественными странами на 2023 год.

Список товаров был утвержден правительством России в марте. В перечень вошли технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Как отмечал российский кабмин, экспорт товаров был доступен только в страны, являющиеся участниками ЕАЭС, а также Южную Осетию и Абхазию.

Ранее глава российского государства вывел из-под специальных мер ряд международных банков развития. Экономические меры предполагают запрет на осуществление валютных операций. На выведенные из-под ограничений организации также не будет распространяться временный порядок осуществления сделок и исполнения обязательств, а также валютные ограничения ЦБ.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ вернется к тенденции роста примерно через год. Он предположил, что в период с 2024 по 2025 год российский ВВП продолжит рост, чему будет способствовать потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.



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