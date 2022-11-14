16:15Политика
Канада расширит российский санкционный список
Фото: depositphotos/selensergen
Канада добавит в черный список еще 23 россиянина, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина страны Джастина Трюдо.
"Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Они затронут 23 человека, связанных с российской системой правосудия и безопасности", – отмечается в сообщении.
28 октября Канада внесла в санкционный список 35 россиян и 6 юридических лиц РФ. Среди них были руководители компании "Газпром" и шесть компаний энергетического сектора. Под ограничения подпали председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
До этого Канада ввела санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского, народного артиста России Сергея Безрукова и актера театра и кино Владимира Машкова.
Отношения РФ и Канады осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Канада объявила о новых санкциях против РФ
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