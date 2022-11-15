США расширили перечень санкций в сторону РФ

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Соединенные Штаты расширили перечень санкций в сторону России. Под ограничения подпали два человека, связанные с ЧВК "Вагнер", а также две компании, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

В список вошла иранская компания Shahed Aviation Industries Research Center, которая является производителем беспилотников "Шахед".

Также под ограничения подпали две базирующиеся в ОАЭ компании Success Aviation Services FZC и I Jet Global DMCC, которые, по мнению США, занимались поставками иранских беспилотников в Россию.

Помимо этого, в перечень попали Аббас Джума и Тигран Срабионов. По мнению властей США, они "обеспечивали приобретение иранских беспилотников ЧВК "Вагнер".

В понедельник, 14 ноября, американская сторона вновь объявила о новых санкциях в сторону РФ, включив в черный список 28 юридических и 14 физических лиц.

Под ограничения подпали родственники сенатора Сулеймана Керимова Саида, Амина, Фируза и Гульнара, а также связанные с его деятельностью компании. В результате под санкциями оказалась Emperor Aviation и восемь связанных с ней самолетов. Также под ограничения подпал предприниматель Мурат Алиев.

В конце сентября Белый дом ввел в сторону России пакет санкций, в который вошли множество физических и юридических лиц. На тот момент в список попали члены Госдумы и Совета Федерации.

Позднее, 26 октября, американская сторона вновь объявила о новых санкциях в сторону 12 российских организаций и 8 физических лиц. Так, в черном списке оказались меценат Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его жена – певица Жасмин.

Отношения между РФ и Соединенными Штатами ухудшились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

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