Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях – Новак

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Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах, заявил в интервью RT вице-премьер России Александр Новак. Он уточнил, что в большей степени это рубли, юани, дирхамы и рупии.

По словам вице-премьера, условия коммерческих контрактов абсолютно разные.

"Могу лишь сказать, в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется", – пояснил он.

Новак подчеркнул, что расчеты в долларах и евро стали значительно ниже, чем раньше. Он отметил, что Россия вышла на инструменты и механизмы оплаты, позволяющие ей по рыночным ценам обеспечивать поставки в те регионы, где российские продукты востребованы.

Летом вице-премьер сообщил, что, учитывая текущие проблемы по расчетам с евро и долларам, Россия в своих расчетах за энергоресурсы переходит только на национальные валюты. Новак напомнил, что Китай рассчитывается за газ и частично за нефть в юанях, также идут расчеты в рублях. Москва продолжит совершенствовать такие взаиморасчеты, подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют. По словам главы российской дипломатии, США сами "подрубили сук, на котором сидели". Он объяснил это тем, что Штаты использовали доминирующее положение доллара, чтобы руководить международными финансовыми институтами и мировой экономикой в целом.

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами