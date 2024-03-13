ФАС заявила об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок РФ

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Нефтяные компании заявили об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС РФ.

По данным антимонопольной службы, нефтяные фирмы обязались увеличить число предложений на бирже до конца марта. Там подчеркнули, что сейчас на розничном рынке цены на нефть стабильные, а оптовые цены позволяют заправочным станциям функционировать без убытков.

"Сейчас трубная инфраструктура перешла на круглосуточный режим. Были обсуждены предложения по сокращению сроков отгрузки до 25 дней, увеличение квот на продажу топлива в трубную инфраструктуру посредством ОТП "Транснефть", – добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые Россией меры в рамках сделки ОПЕК+ действительно работают и помогают РФ удержать цены на нефть и обеспечить доходы в бюджет. В ином случае, по словам президента РФ, Москва бы не сотрудничала в таком формате.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, РФ планирует сократить добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Это произойдет во втором квартале 2024 года в рамках ОПЕК+.

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