Индийская Reliance отказалась от поставок нефти танкерами "Совкомфлота" – СМИ

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Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries отказался от поставок российской нефти танкерами "Совкомфлота". Об этом сообщает Reuters.

"Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть судами, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США", – отметил представитель власти.

Причиной стали санкции США, введенные в феврале 2024 года против крупнейшей отечественной судоходной компании и 15 судов, которые осуществляют перевозки. Приобретающая нефть марки Urals компания потребовала, чтобы новые поставки не осуществлялись танкерами, подпавшими под ограничения.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после объявления новых санкций призвал отомстить Западу за них. Политик заявил, что экономические санкции оказывают влияние не только на правительство страны, но и на население.

