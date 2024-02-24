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24 февраля, 06:02

Политика

Австралия ввела санкции против 55 человек и 37 компаний из РФ

Фото: 123RF/nurfdesigns

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые и визовые санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД страны Пенни Вонг сообщает ТАСС.

В заявлении указано, что поводом для санкций стали якобы "депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России".

В пятницу, 23 февраля, Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий.

Санкционные списки также опубликовали американский минторг и Госдепартамент. Кроме того, Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот".

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Сюжет: Санкции
политика
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