"Известия": в России подорожают услуги репетиторов

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Исследователи РАНХиГС предположили, что в 2025 году в Москве вырастут цены на подготовку к ЕГЭ по обществознанию и истории с 1 500–1 700 до 2 000 рублей за академический час. Кроме того, вырастут в цене занятия по географии, химии и биологии, сообщает газета "Известия".

Эксперт Мария Сафонова ожидает роста стоимости репетиторских услуг на 5–10% в год в зависимости от уровня спроса и конкуренции. При этом для репетиторов по высоко востребованным предметам – математика, русский и иностранные языки – рост цен может составить до 10–15% в год, уточнила она.

Основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин отметил, что рост цен является условным, поскольку после пандемии коронавируса родители активнее стали пользоваться дистанционными технологиями, и москвичи начали обращаться к репетиторам из других регионов.

"На цену вообще лучше не ориентироваться: если вы видите, что репетитор слишком дорогой, вы 100% найдете специалиста дешевле, но не хуже. Кроме того, сейчас много возможностей для того, чтобы даже бесплатно самостоятельно подготовиться к экзаменам", – пояснил он.

Эксперт Анатолий Жислин в целом подтвердил мнение Филина. Он ожидает роста цен в 2025 году, однако они вряд ли обгонят инфляцию.

Директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко назвала причиной подорожания не только инфляцию, но и общее увеличение нервозности семей абитуриентов в этом году.

Исследователи центра заметили, что родители детей, претендующих на максимально высокий балл ЕГЭ, обычно нанимают репетиторов для подготовки по необходимым для поступления предметам. Для Москвы максимальные затраты по одному предмету при индивидуальных очных занятиях могут достигать в среднем 200–250 тысяч рублей, а по всем трем предметам – около 600–750 тысяч.

Жилин указал, что такие суммы отражают реальность, но со всеми оговорками средние затраты оценивает как вдвое меньшие.

По мнению исследователей, если абитуриент намерен поступать в столичные топ-вузы, то расходы будут еще больше. Клячко подчеркнула, что некоторые родители начинают готовить ребенка к поступлению с репетиторами едва ли не с пятого класса. В таком случае суммарная стоимость подготовки к ЕГЭ к 11-му классу может достигать 3 миллионов рублей.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин отметил, что репетиторами не всегда становятся школьные учителя. Обычно это молодые люди, которые "не видят своего развития в рамках школы".

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина добавила, что особенно рост предложения услуг заметен с развитием онлайн-платформ, которые стали привлекательным местом для совмещения работы в школе и в сфере репетиторства.

Директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина рассказала, что репетиторство может быть опасным, особенно если им занимаются неопытные педагоги – студенты первых курсов. Исполняющий обязанности директора школы в Орехове-Зуеве Алексей Панфилов считает, что репетиторство – это часть российского образования, но та, которая "искажает образовательную реальность".

Ранее сообщалось, что в РФ репетиторство могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эти меры планируют ввести для того, чтобы ученики сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Он также добавил, что это будет отражено в стратегии, которую представят в марте.