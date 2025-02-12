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12 февраля, 21:15

Политика

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

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Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждали в том числе ситуацию на Украине и способы ее урегулирования, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, беседа длилась 1,5 часа. Главы государств также проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Американский лидер заверил, что их сторона выполнит все достигнутые договоренности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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