Вэнс заявил, что Европе угрожает "цивилизованное самоубийство"

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Европейские государства рискуют совершить "цивилизованное самоубийство", заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Американский политик подчеркнул, что страны Европы перестали справляться с контролем своих границ, а также ограничивают свободу слова своих граждан. Все это создает серьезную проблему для европейской безопасности, добавил Вэнс.

Ранее Вэнс уже критиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии во время Мюнхенской конференции по безопасности. Также в своей речи вице-президент США указал на проблему с иммиграцией в странах Европы.