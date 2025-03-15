Ушаков: как Путин и говорил, европейские лидеры "припали к ногам" Трампа

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Европейские политики "припали к ногам" американского президента Дональда Трампа, как ранее предсказывал Владимир Путин. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"В интервью вам описал очень красочно наш президент, когда вы примерно такой же вопрос задали: как они будут вести себя при Трампе? И он так описал: что они будут как ласковые собачки у ног хозяина", – отметил помощник президента в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом Ушаков ответил на вопрос журналиста об изменениях риторики лидеров европейских стран, которые в последнее время начали призывать к урегулированию украинского конфликта.

Российский лидер ранее заявлял, что европейские элиты довольно быстро "встанут у ноги Трампа". Так президент прокомментировал намерение главы Белого дома ввести пошлины в отношении стран Евросоюза. Путин отмечал, что Европа подчинится главе Штатов благодаря его характеру и настойчивости.