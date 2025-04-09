Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака была отражена 9 апреля в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени. По данным ведомства, девять БПЛА были сбиты над Брянской областью, шесть беспилотников над Калужской областью, три – над Крымом и еще один уничтожен над Курской областью.

Всего силы ПВО РФ за последние сутки уничтожили 333 украинских дрона, из них 158 БПЛА были ликвидированы вне зоны СВО. В Минобороны РФ уточнили, что также сбили 6 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов противника, 283 вертолета, а также 50 612 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, российские силы уничтожили 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня.

