Универмаг "Лето" пригласил на лекции о моде и культуре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На площади Революции, где работает универмаг "Лето" – культурно-образовательная площадка и часть проекта "Лето в Москве", горожане могут познакомиться с коллекциями российских дизайнеров и бесплатно посетить лекции, мастер-классы и спектакли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, 28 июня в 16:00 состоится лекция "Бренд – имидж", на которой основатель коммуникационного агентства Екатерина Минкевич расскажет о формировании личной репутации и присутствии в медиа.

На следующий день в это же время все желающие могут посетить лекцию о творчестве писателя Ивана Шмелева. Завершит день мини-спектаклю с живым исполнением русских романсов и чтением поэзии. Начало в 20:00.

Коллекционер и основатель культурного пространства Екатерина Маслова 5 июля в 13:00 проведет лекцию об истории посуды. Гости узнают, как мода XIX века повлияла на форму чайных чашек и сервировочных приборов. В 15:00 запланирован мастер-класс по летней сервировке с использованием антикварной посуды.

Эксперт Юлия Рябухина 6 июля в 15:00 расскажет посетителям о семейных традициях и домашнем этикете. В 17:00 состоится мастер-класс по созданию гербариев, а в 19:00 гости увидят спектакль "Вино из одуванчиков".

В универмаге "Лето" 12 июля пройдет серия мероприятий ко Дню любви, семьи и верности. В частности, в 15:00 искусствовед Диана Куницына расскажет об истории любви императора Александра III и Марии Федоровны.

В 17:00 москвичи и гости города могут посетить мастер-класс по созданию праздничных венков. Завершится день музыкальным концертом. В сопровождении фортепиано прозвучат арии и романсы в исполнении солистки Государственного академического Мариинского театра Дианы Казанлиевой и солиста Якуба Суворова. Начало в 19:00.

Кроме того, 13 июля в 15:00 пройдет лекции Анны Чобану и Ксении Коренной "Пять секретов воспитания эпохи царской России". Гостям расскажут, как учились дети в дореволюционный период, какие книги читали и чем увлекались. В 17:00 состоится мастер-класс по созданию летнего коллажа из старинных открыток.

Лекция о философии осознанного потребления пройдет для всех желающих 19 июля. В 16:00 Татьяна Полякова объяснил принципы апсайклинга, а в 18:00 Ксения Мезенцова проведет мастер-класс по сервировке стола с использованием антикварной посуды.

Этнокультуролог и декоратор Анна Кива 20 июля в 14:00 выступит с лекцией "Как читать вещи: винтаж как способ исследования прошлого". В 16:00 горожане могут посетить мастер-класс по мозаике из стекла и керамики.

Помимо этого, 26 июля запланированы мероприятия, посвященные осознанному потреблению и бережному обращению с одеждой. В 16:00 Ася Аладжалова и Коринна Полынская расскажут о ремонте винтажных вещей, а в 18:00 состоится мастер-классы по основам базовых швов и техникам восстановления одежды.

Записаться на мероприятия можно на сайте проекта "Лето в Москве".

С 5 по 13 июля жители и гости столицы приглашаются на "Фестиваль Индии в Москве". Он пройдет на Манежной площади, организаторами выступили правительство города и посольство Индии. В программе фестиваля яркие представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди, выступления российских и индийских коллективов.