Координатор рассказал, чем можно заняться в "Молодежной точке" проекта "Лето в Москве"

Один из координаторов "Молодежной точки" проекта "Лето в Москве" рассказал, какие игры и активности доступны гостям. Например, там можно удобно разместиться в креслах-грушах и поиграть в PlayStation, проверить себя с помощью силомеров, поучаствовать в мастер-классах по гольфу или VR-активностях.

Кроме того, там работает площадка "Развитие", где проводят обучающие лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.