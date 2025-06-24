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24 июня, 15:15

Город

Координатор рассказал, чем можно заняться в "Молодежной точке" проекта "Лето в Москве"

Координатор рассказал, чем можно заняться в "Молодежной точке" проекта "Лето в Москве"

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Один из координаторов "Молодежной точки" проекта "Лето в Москве" рассказал, какие игры и активности доступны гостям. Например, там можно удобно разместиться в креслах-грушах и поиграть в PlayStation, проверить себя с помощью силомеров, поучаствовать в мастер-классах по гольфу или VR-активностях.

Кроме того, там работает площадка "Развитие", где проводят обучающие лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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