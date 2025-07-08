Ночная экскурсия пройдет в электродепо "Измайлово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь с 18 на 19 июля москвичи и гости города смогут посетить экскурсию в электродепо "Измайлово", передает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Экскурсии в метро". Участники смогут узнать, как работает столичный метрополитен, а также покататься на историческом ретропоезде. На маршруте будут предусмотрены остановки на значимых станциях Арбатско-Покровской и Филевской линий. Кроме того, поезд остановится на метромосту, откуда открывается вид на ночной город.

При этом число мест ограничено. Желающие могут записаться на экскурсию на сайте проекта.

В июне в столице стартовали бесплатные пешеходные исторические экскурсии, которые проводятся по центру города в рамках проекта "Лето в Москве". Они приобрели большую популярность среди москвичей и туристов, поэтому их число было решено увеличить. Теперь вместо трех встреч, которые проводятся каждые выходные, их станет шесть.