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Специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения, сообщает "Мир 24".

По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов. Также важно следить за здоровьем зубов и отказаться от необычных диет.

Также специалист советует заниматься легкой гимнастикой хотя бы десять минут в день. Альтернативой может быть пешая прогулка. В то же время Стил не рекомендует изнурять себя тренировками. Он считает, что они могут негативно сказаться на продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что дефицит витамина К может ускорить старение. По ее словам, недостаток зеленых продуктов снижает содержание в организме интерлейкина, в связи с чем начинаются проблемы с имунной системой, а также ускоряется старение мозга.

Кроме того, витамин относится к жирорастворимым, он необходим для синтеза белков, а также принимает участие в работе свертываемости крови. Зеленые продукты стоит употреблять, чтобы нормализовать работу почек, а также помочь взаимодействию кальция и витамина D, что нужно для костной системы и соединительных тканей.