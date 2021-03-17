Терапевт рассказал, как помочь своему иммунитету весной

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, как помочь своему организму в межсезонье. Этим он поделился в ходе интервью радио Sputnik.
В первую очередь специалист рекомендует убедиться, что в организме не происходит дефицита витамина D, который является важным элементом для здорового иммунитета. Обычно после зимы его уровень в организме очень низкий и его необходимо восполнить.
Однако Хухрев отметил, что и избыток витамина D пользы не принесет.
"Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит", – объяснил он.
Также врач призвал не доверять иммуномодуляторам и иммуностимуляторам. По его словам, такие препараты могут помочь только при серьезных заболеваниях вроде гепатита и ВИЧ.
Самыми эффективными способами улучшения иммунитета Хухрев назвал физическую активность и правильное питание.
"Рецепты стары, как мир, но это работает. Если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, у него нормальный уровень витамина D, с иммунитетом все будет хорошо и дополнительно подстегивать его не надо", – заключил врач.
Ранее эксперт объяснил, почему полные люди чаще заражаются коронавирусом. Причина оказалась в том, что полные люди чаще имеют проблемы со здоровьем и пониженный иммунитет. Он также отметил, что страдающие ожирением предрасположены к заболеваниям легких и верхних дыхательных путей.
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