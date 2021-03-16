Эксперт объяснил, почему полные люди чаще заражаются коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Результаты исследования американских ученых свидетельствуют о том, что люди с высоким индексом массы тела и пожилые чаще заражаются и распространяют коронавирус интенсивнее других. Об этом сообщает "Мир 24".
Причина в том, что полные люди чаще имеют проблемы со здоровьем и пониженный иммунитет.
"Большинство полных людей имеют проблемы со здоровьем. Например, аутоиммунный гипотиреоз, который всегда протекает вместе с ожирением. Это один из симптомов. Это значит, что уже есть проблемы с иммунной системой. Также и сахарный диабет – он вызывает заболевание сосудов, гипертоническую болезнь, а это рано или поздно приводит к инсульту или инфаркту", – прокомментировал результаты исследования врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Он отметил, что страдающие ожирением предрасположены к заболеваниям легких и верхних дыхательных путей.
"Такие больные страдают от ОРВИ чаще других. Они также вынуждены дышать чаще (одышка), что и приводит к большему выделению и слизи, и аэрозоли в выдыхаемом воздухе. Еще возникает застой слизи, так как плохо вентилируются легкие", – рассказал Кондрахин.
Специалист заключил, что вывод американских ученых можно считать закономерным.
Ранее ученые предположили, что COVID-19 способен запускать процессы старения. Отмечалось, что пожилые хуже справляются с болезнью и имеют некоторые специфические симптомы.
Члены шведской королевской семьи заразились COVID-19
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