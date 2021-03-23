Назван защищающий от старения витамин

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Дефицит витамина К может ускорить старение. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина в интервью "Звезде".

По ее словам, недостаток зеленых продуктов снижает содержание в организме интерлейкина, в связи с чем начинаются проблемы с имунной системой, а также ускоряется старение мозга.

Кроме того, витамин относится к жирорастворимым, он необходим для синтеза белков, а также принимает участие в работе свертываемости крови. Зеленые продукты стоит употреблять, чтобы нормализовать работу почек, а также помочь взаимодействию кальция и витамина D, что нужно для костной системы и соединительных тканей.

Много витамина К содержат такие продукты, как шпинат, салат-латук, капуста, а также печень.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева сообщила, что соблюдающие Великий пост нуждаются в дополнительных витаминах и минералах, которые в меньшем количестве присутствуют в растительной пище, чем в животной. По ее словам, с научной точки зрения постное питание сложно назвать рациональным. Ограничения в мясе, печени и других продуктах могут привести к нехватке определенных витаминов и микроэлементов, отметила врач.