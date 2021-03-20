Врач-диетолог рассказала, какие витамины дополнительно принимать в пост

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева сообщила в диалоге с Москвой 24, что соблюдающие Великий пост нуждаются в дополнительных витаминах и минералах, которые в меньшем количестве присутствуют в растительной пище, чем в животной.
Врач-диетолог сообщила, что с научной точки зрения постное питание сложно назвать рациональным. Ограничения в мясе, печени и других продуктах могут привести к нехватке определенных витаминов и микроэлементов, отметила врач.
По мнению врача, в пост необходимо компенсировать нехватку животного белка растительным, например бобовыми. "В первую очередь это соя, потому что она по аминокислотному составу наиболее близка к мясу, а также чечевица, фасоль, нут, горох, грибы и орехи", – сообщила Селезнева.
При этом диетолог отметила, что растительная пища не на 100% замещает все содержащиеся в мясе вещества, поэтому во время поста можно дополнительно употреблять витамины, минералы и пищевые добавки. Кроме того, в весенний период организм человека больше нуждается в витаминах.
По мнению некоторых специалистов, отсутствие в рационе в пост кисломолочных продуктов, молока и сливочного масла может привести к недостатку кальция, отметила врач. Частично компенсировать нехватку кальция поможет добавление в рацион кунжута, считает Селезнева.
При этом не нужно сразу бежать в аптеку и скупать витаминные комплексы и добавки, подчеркнула врач.
Также врач сообщила, что независимо от поста у многих людей наблюдается недостаточность или дефицит витамина D, поэтому его нужно дополнительно принимать круглый год. "Солнца в нашей полосе недостаточно, чтобы вы были обеспечены круглый год витамином D. Даже если вы очень разнообразно питаетесь, то не можете себя обеспечить этим витамином только из продуктов питания", – рассказала Селезнева.
Диетолог посоветовала не забывать о приеме жидкости в пост. Это может быть обычная вода, чай, а также заваренные плоды шиповника и облепихи и корень имбиря, сообщила врач.
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