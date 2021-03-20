Врач-диетолог рассказала, какие витамины дополнительно принимать в пост

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева сообщила в диалоге с Москвой 24, что соблюдающие Великий пост нуждаются в дополнительных витаминах и минералах, которые в меньшем количестве присутствуют в растительной пище, чем в животной.

Врач-диетолог сообщила, что с научной точки зрения постное питание сложно назвать рациональным. Ограничения в мясе, печени и других продуктах могут привести к нехватке определенных витаминов и микроэлементов, отметила врач.





Ксения Селезнева врач-диетолог, кандидат медицинских наук В первую очередь это железо, витамин В12, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Железо есть и в растительных продуктах, но усваивается оно менее эффективно.

По мнению врача, в пост необходимо компенсировать нехватку животного белка растительным, например бобовыми. "В первую очередь это соя, потому что она по аминокислотному составу наиболее близка к мясу, а также чечевица, фасоль, нут, горох, грибы и орехи", – сообщила Селезнева.

При этом диетолог отметила, что растительная пища не на 100% замещает все содержащиеся в мясе вещества, поэтому во время поста можно дополнительно употреблять витамины, минералы и пищевые добавки. Кроме того, в весенний период организм человека больше нуждается в витаминах.

По мнению некоторых специалистов, отсутствие в рационе в пост кисломолочных продуктов, молока и сливочного масла может привести к недостатку кальция, отметила врач. Частично компенсировать нехватку кальция поможет добавление в рацион кунжута, считает Селезнева.

При этом не нужно сразу бежать в аптеку и скупать витаминные комплексы и добавки, подчеркнула врач.





Ксения Селезнева врач-диетолог, кандидат медицинских наук Лучше проконсультироваться с врачом и пройти определенные исследования, чтобы понять, какие витамины и микроэлементы нужно принимать именно вам.

Также врач сообщила, что независимо от поста у многих людей наблюдается недостаточность или дефицит витамина D, поэтому его нужно дополнительно принимать круглый год. "Солнца в нашей полосе недостаточно, чтобы вы были обеспечены круглый год витамином D. Даже если вы очень разнообразно питаетесь, то не можете себя обеспечить этим витамином только из продуктов питания", – рассказала Селезнева.

Диетолог посоветовала не забывать о приеме жидкости в пост. Это может быть обычная вода, чай, а также заваренные плоды шиповника и облепихи и корень имбиря, сообщила врач.

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