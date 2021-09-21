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Общество

09:33

Ученые выяснили, какой продукт помогает справиться с диабетом

наука общество еда

Фото: Depositphotos/Dream79

Ученые рассказали, какой продукт помогает справиться с диабетом. Исследователи из Университета Гвельфа в Канаде обнаружили, что молекула жира, уникальная для авокадо, может эффективно применяться в лечении заболевания. Об этом со ссылкой на отчет об исследовании, опубликованный в журнале Molecular Nutrition & Food Research, сообщает Pravda.Ru.

Ученые установили, что соединение в авокадо – авокаин В (AvoB) – снижает инсулинорезистентность у мышей с диабетом, а также способствует снижению веса у людей.

AvoB является смесью полигидроксилированных жирных спиртов, содержащихся исключительно в авокадо. Это соединение было обнаружено всего несколько лет назад, первоначально заинтересовав исследователей своими противораковыми свойствами.

Теперь ученым удалось установить, что AvoB способен противодействовать развитию диабета II типа и ожирения.

Для более подробного изучения влияния соединения на метаболизм глюкозы и жира ученые на протяжении восьми недель кормили мышей продуктами с высоким содержанием жиров. Это было необходимо для возникновения ожирения и резистентности к инсулину.

Добившись необходимого результата, исследователи ввели в рацион половины мышей AvoB. Спустя пять недель стало понятно, что мыши, получавшие соединение, были более чувствительны к инсулину и весили меньше.

Следующим этапом стала проверка влияния AvoB на людей. С этой целью ученые вводили 50–200 миллиграммов добавок соединения добровольцам.

За два месяца использования участники эксперимента похудели, а негативные эффекты на печень, мышцы или почки не проявились.

Исследователи признают, что одного употребления авокадо в пищу может быть недостаточно для того, чтобы ощутить пользу AvoB для здоровья.

"Мы выступаем за здоровое питание и физические упражнения в качестве решения проблемы ожирения и развития диабета", – подчеркнул руководитель группы Наваз Ахмед.

Ранее исследователи из США выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса. Ученые из Гарвардской медицинской школы предложили, что ожирение может быть связано с современным питанием, богатым быстрыми углеводами. К таким продуктам относят выпечку, сладости и фастфуд.

"Городской стандарт": авокадо

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