Ученые выяснили, какой продукт помогает справиться с диабетом

Фото: Depositphotos/Dream79
Ученые рассказали, какой продукт помогает справиться с диабетом. Исследователи из Университета Гвельфа в Канаде обнаружили, что молекула жира, уникальная для авокадо, может эффективно применяться в лечении заболевания. Об этом со ссылкой на отчет об исследовании, опубликованный в журнале Molecular Nutrition & Food Research, сообщает Pravda.Ru.
Ученые установили, что соединение в авокадо – авокаин В (AvoB) – снижает инсулинорезистентность у мышей с диабетом, а также способствует снижению веса у людей.
AvoB является смесью полигидроксилированных жирных спиртов, содержащихся исключительно в авокадо. Это соединение было обнаружено всего несколько лет назад, первоначально заинтересовав исследователей своими противораковыми свойствами.
Теперь ученым удалось установить, что AvoB способен противодействовать развитию диабета II типа и ожирения.
Для более подробного изучения влияния соединения на метаболизм глюкозы и жира ученые на протяжении восьми недель кормили мышей продуктами с высоким содержанием жиров. Это было необходимо для возникновения ожирения и резистентности к инсулину.
Добившись необходимого результата, исследователи ввели в рацион половины мышей AvoB. Спустя пять недель стало понятно, что мыши, получавшие соединение, были более чувствительны к инсулину и весили меньше.
Следующим этапом стала проверка влияния AvoB на людей. С этой целью ученые вводили 50–200 миллиграммов добавок соединения добровольцам.
За два месяца использования участники эксперимента похудели, а негативные эффекты на печень, мышцы или почки не проявились.
Исследователи признают, что одного употребления авокадо в пищу может быть недостаточно для того, чтобы ощутить пользу AvoB для здоровья.
"Мы выступаем за здоровое питание и физические упражнения в качестве решения проблемы ожирения и развития диабета", – подчеркнул руководитель группы Наваз Ахмед.
Ранее исследователи из США выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса. Ученые из Гарвардской медицинской школы предложили, что ожирение может быть связано с современным питанием, богатым быстрыми углеводами. К таким продуктам относят выпечку, сладости и фастфуд.
"Городской стандарт": авокадо
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: