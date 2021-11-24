Диетолог назвала самый полезный кисломолочный продукт

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Кефир является самым полезным кисломолочным продуктом. Об этом заявила диетолог Александра Лапина в беседе с РИА Новости.
Специалист отметила, что в кефире содержатся белки, жиры и микроэлементы. Кроме того, продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также помогает улучшить обмен веществ.
"Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма", – продолжила врач.
Лапина рассказала, что женщины чаще всего пьют кефир во время диеты. Кроме того, продукт активно используется в домашней косметологии в качестве масок для лица и волос.
"Для благотворного воздействия на наше здоровье кефир стоит пить каждый день", – заключила специалист.
Ранее россиянам перечислили продукты, помогающие для похудения. В частности, в список вошли жирная морская рыбы, оливковое масло и авокадо.
"Доктор 24": кефир или йогурт
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