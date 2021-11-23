Врач посоветовала продукты для похудения

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Россиянам перечислили продукты, помогающие для похудения. О них рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева в интервью агентству "Прайм".
В частности, специалист порекомендовала употреблять в умеренных количествах жирную морскую рыбу, оливковое масло и авокадо. Пигарева подчеркнула, что злоупотребление данными продуктами вызовет набор веса.
По мнению врача, соблюдающим диету стоит включать в рацион крупы и бобовые, так как в них содержатся сложные углеводы. Кроме того, в похудении помогут растительное масло и орехи, которые имеют в составе правильные жиры.
Пигарева продолжила, что в рацион необходимо включать богатые белком продукты – мясо, рыбу и морепродукты. Кроме того, стоит есть овощи, в которых содержится много клетчатки.
Эксперт предостерегла от употребления в вечером продуктов с повышенным содержанием медленных углеводов. Кроме того, врач подчеркнула, что кофе, ананасы и зеленый чай, вопреки распространенному мнению, не способствуют в процессе похудения.
"В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананасе. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше", – заключила Пигарева.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в борьбе с упадком сил и сезонной сонливостью помогут продукты, богатые витамином D: печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток. Также можно добавить в свой рацион болгарский перец, квашеную капусту и шиповник – они богаты витамином С, который полезен в осенний период.
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