Роскачество обнаружило в эскимо антибиотики и растительные жиры

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Роскачество выявило на российском рынке несколько марок эскимо, содержащих растительные жиры или антибиотик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора организации Елену Саратцеву.

Она пояснила, что растительные жиры обнаружили в образцах мороженого трех брендов. Это, по ее словам, вводит потребителей в заблуждение. Еще в одном образце специалисты выявили антибиотик тетрациклиновой группы.

"В целом необходимо сказать, что все мороженое безопасно и не представляет никакого потенциального риска для здоровья потребителя", – подчеркнула Саратцева.

В рамках исследования специалисты Роскачества проверили 22 образца эскимо, которые производятся в 10 регионах РФ. Было установлено, что в среднем в этом году качество российского мороженого выше, чем год назад.

Ранее Роскачество выяснило, что продукция 90% брендов апельсинового сока на рынке РФ соответствует всем необходимым стандартам. Причем треть марок может претендовать на российский знак качества. Не прошли проверку только соки бренда Kral.

