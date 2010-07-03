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Общество

12:38

Захарова рассказала, в каких случаях предпочитает ездить на метро

общество

Фото: соцсети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, в каких случаях выбирает метро вместо автомобиля.

По ее словам, в метро она спускается не часто, но предпочитает этот вид транспорта при слишком загруженных дорогах. Также Захарова поделилась, что пересаживается на метро в выходные дни, если идет в театр или кино. По ее словам, это очень удобно, поскольку не нужно искать парковочное место.

Захарова также рассказала, что поездки на метро складываются всегда по-разному.

"Мне очень понравилось, как однажды я зашла в вагон и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?" Бывает и такое", – цитирует News.ru слова дипломата.

Ранее Мария Захарова рассказала о подарках, которые она получает во время своих еженедельных брифингов. Дипломат отметила, что ее любимым подарком является болгарский национальный костюм, подаренный журналистом из этой страны. Некоторые подарки были связаны с темой двусторонних отношений.

Захарова также поделилась, что один журналист подарил ей картину, на которой изобразил ее и себя. Она отметила, что это результат коллективного творчества иностранных корреспондентов.

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