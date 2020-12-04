Эксперт прокомментировала ситуацию с журналистами в Латвии

14:43
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина прокомментировала действия властей Латвии по отношению к журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.
Она назвала эти действия незаконными, подчеркнув, что они нарушают международные нормы по защите прав журналистов и международную конвенцию о защите прав журналистов.
"Мы в очередной раз наблюдаем, как себя показывают европейские страны, позиционирующие себя как борцы за справедливость и права человека. Это политическое давление", – цитирует эксперта RT.
МИД России ранее заявил, что задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews – это вопиющий пример попрания основ демократического общества, свободы СМИ и выражения мнений.
МИД также пообещал поднять этот вопрос на встрече совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также подчеркивается, что предъявленные журналистам обвинения категорически неприемлемы, так как санкции носят персональный характер в отношении других лиц.
Baltnews и Sputnik Латвия находятся под контролем МИА "Россия сегодня". По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на агентство распространяются персональные санкции Евросоюза против гендиректора Дмитрия Киселева. Главный редактор "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram выразила надежду, что родина ответит на уголовные дела против сотрудников порталов.
Ранее стало известно, что у журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии проводились обыски из-за обвинений в нарушении режима санкций Евросоюза. Они также находятся под подпиской о невыезде.
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