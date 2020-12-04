Посольство РФ проверяет информацию о задержании журналистов в Турции

Фото: depositphotos/futag.mail.ru

Информация о возможном задержании журналистов программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле проясняется посольством России в Турции. Об этом сообщается на странице МИД РФ в Twitter.

"Принимаются все усилия для выяснения местонахождения журналистов. Российские дипломаты проясняют информацию об их возможном задержании", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что журналистов задержали полицейские в пригороде Стамбула утром 3 декабря. В 21:00 Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их по неизвестным причинам до сих пор держат.