Посольство РФ в Минске решит вопрос с задержанием журналистов

Фото: TASS/AP/Dasha Sapranetskaya

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопрос с задержанными при освещении протестных акций в Минске российскими журналистами будет решен в ближайшее время.

В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что диппредставительство находится в плотном контакте с сотрудниками МВД республики по ситуации с журналистами.

"Все, что можно будет сделать, сделано будет. Убежден в том, что этот, если не конфликт, а эпизод, давайте будем считать его эпизодом, скоро завершится", – сказал посол.

Мезенцев добавил, что после проверки документов отпущены восемь из ранее задержанных россиян. Ранее другая группа журналистов была задержана на площади Свободы во время освещения митинга.

Тогда пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова указала, что журналистов зарегистрированных СМИ и сотрудников иностранных изданий, аккредитованных при МИД, отпустят.

Это не первый инцидент, связанный с задержанием журналистов при освещении протестов в республике. В начале месяца это коснулось фотографа МИА "Россия сегодня", троих журналистов телеканала "Дождь", корреспондентов Znak.com и "Медузы" и других.

Союз журналистов России выразил протест, подчеркнув, что милиция и ОМОН действовали в отношении них с особой жестокостью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации.

В результате журналистов отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. Это сделало в РФ паспорта недействительными.