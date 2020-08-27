Посольство РФ проверяет информацию о задержании в Минске российских журналистов

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Посольство России в Белоруссии проверяет данные о задержании российских журналистов на протестной акции в Минске, сообщает ТАСС.

Группа журналистов была задержана на площади Свободы во время освещения митинга несогласных с результатами президентских выборов. Фотокорреспондент агентства Сергей Бобылев, у которого есть официальная аккредитация МИД Белоруссии, рассказал, что сотрудники милиции поместили его в автобус с другими задержанными журналистами. Причиной ему назвали проверку документов.

Это подтвердила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", – написала она в своем Telegram-канале.

Журналистов зарегистрированных СМИ и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД, отпустят, подчеркнула Чемоданова.

Ранее стало известно о задержании 13 человек. По сведениям белорусских СМИ, среди них были сотрудники Reuters, Associated Press, ТАСС, TUT.BY, "Радио Свободы", "Нашей Нивы", БелаПАН, "Белсат".

Это не первый подобный инцидент, связанный с задержанием журналистов при освещении протестов в республике. В начале месяца это коснулось фотографа МИА "Россия сегодня", троих журналистов телеканала "Дождь", корреспондентов Znak.com и "Медузы" и других.

Союз журналистов России выразил протест, подчеркнув, что милиция и ОМОН действуют в отношении них с особой жестокостью. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал власти Белорусии соблюдать право журналистов на свободную работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, однако им оказывают консульскую помощь. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести проверку по каждому факту насилия против журналистов в ходе массовых акций.

Журналистов отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. В МВД РФ сообщили, что теперь в РФ паспорта считаются недействительными, так как в них запрещается вносить не предусмотренные законом отметки и записи. В ведомстве отметили, что вины владельцев паспортов нет, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.