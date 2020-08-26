МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белорусское законодательство разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд в республику, сообщили в МВД страны.

Так в ведомстве объяснили свои действия по отношению к российским журналистам, которым запретили на пять лет въезжать в республику и поставили соответствующие отметки в паспортах.

"Это обычная практика", – цитирует РИА Новости собеседника агентства из МВД Белоруссии.

Он подчеркнул, что решение о запрете на въезд принимается не просто так, а потому что иностранцы нарушили законы Белоруссии. При этом не существует международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы.

В августе ряд российских и иностранных журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии во время освещения протестов.

В частности, речь идет о фотографе МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, трех журналистах телеканала "Дождь", корреспондентах Znak.com и "Медузы" и других.

Позже их отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. В МВД РФ сообщили, что теперь в России паспорта считаются недействительными, так как в них запрещается вносить не предусмотренные законом отметки и записи.

В ведомстве подчеркнули, что вина владельцев паспортов отсутствует, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.