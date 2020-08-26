МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян

14:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белорусское законодательство разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд в республику, сообщили в МВД страны.
Так в ведомстве объяснили свои действия по отношению к российским журналистам, которым запретили на пять лет въезжать в республику и поставили соответствующие отметки в паспортах.
"Это обычная практика", – цитирует РИА Новости собеседника агентства из МВД Белоруссии.
Он подчеркнул, что решение о запрете на въезд принимается не просто так, а потому что иностранцы нарушили законы Белоруссии. При этом не существует международных норм, которые бы запрещали проставлять в паспортах граждан других стран подобные штампы.
В августе ряд российских и иностранных журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии во время освещения протестов.
В частности, речь идет о фотографе МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве, трех журналистах телеканала "Дождь", корреспондентах Znak.com и "Медузы" и других.
Позже их отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. В МВД РФ сообщили, что теперь в России паспорта считаются недействительными, так как в них запрещается вносить не предусмотренные законом отметки и записи.
В ведомстве подчеркнули, что вина владельцев паспортов отсутствует, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.
В МВД Белоруссии запретили задерживать журналистов
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