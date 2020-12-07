Песков рассказал подробности освобождения российских журналистов в Турции

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Добиться освобождения российских журналистов, задержанных в Турции на прошлой неделе, удалось по дипломатическим каналам без содействия Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вопрос решался по дипломатическим каналам", – сказал Песков, передает РИА Новости.
Ранее пресс-служба НТВ объявила о задержании журналистов программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в пригороде Стамбула утром 3 декабря. По данным СМИ, россиянам могли предъявить обвинения в шпионаже.
Позднее в НТВ сообщили, что власти Турции депортируют задержанных журналистов домой в скором времени.