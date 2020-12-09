В МИД сравнили обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что обвинения россиянина в шпионаже со стороны Дании напоминают "охоту на ведьм".

"Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании", – цитирует РИА Новости Захарову.

Она добавила, что со стороны консульского отдела посольства россиянину оказывается вся необходимая помощь. Представитель МИД уточнила, что в министерстве рассчитывают на справедливость при всем предвзятом характере обвинений.

Ранее прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который проживает в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

В посольстве РФ в Дании заявили, что считают арест россиянина ошибкой и рассчитывают на оправдательный вердикт суда.