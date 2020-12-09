В посольстве РФ прокомментировали арест россиянина в Дании

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Посольство РФ в Дании считает арест россиянина по обвинению в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", – заявили в дипмиссии.

Ранее прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который проживает в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

По данным СМИ, россиянин находится под стражей с июля этого года.