МИД РФ рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало консулу генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александру Сосонюк покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

В МИД РФ пригласили временного поверенного в делах Украины Василия Покотило и объявили о недопустимости действий Сосонюка, а также о том, что инцидент наносит ущерб интересам безопасности страны.