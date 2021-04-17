Украина вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве

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Министерство иностранных дел Украины объявило о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"...старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины также выразил решительный протест в связи с задержанием своего дипломатического представителя.

Представитель посольства РФ в Киеве заявил, что пока по официальным каналам не поступали документы о выдворении старшего дипломата.

Консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. По данным ФСБ, дипломат причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов.

В связи с инцидентом Сосонюку рекомендовали покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. МИД РФ также вызывал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, в ходе встречи действия консула были расценены как угроза безопасности России.