Опубликовано видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

Видео: ЦОС ФСБ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ распространил видео оперативных действий с консулом Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александром Сосонюком.

На кадрах видно, как мужчину задержали в кафе.

"Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера", – объявил дипломату сотрудник ФСБ.

Один из свидетелей рассказал, что ранее Сосонюк приезжал на петербургскую ярмарку, где интересовался прописками, регистрационными номерами машин, базой ФСБ и базой уголовных дел.

Украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

В результате министерство иностранных дел РФ рекомендовало дипломату покинуть Россию. На это ему отводится 72 часа.

