Опубликовано видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

17:44
На кадрах видно, как мужчину задержали в кафе.
"Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера", – объявил дипломату сотрудник ФСБ.
Один из свидетелей рассказал, что ранее Сосонюк приезжал на петербургскую ярмарку, где интересовался прописками, регистрационными номерами машин, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.
В результате министерство иностранных дел РФ рекомендовало дипломату покинуть Россию. На это ему отводится 72 часа.
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