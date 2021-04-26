Песков оценил слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в положения Минских соглашений является тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Президент (Зеленский. – Прим. ред.) говорил о необходимости изменения "минского формата", добавления других стран – это очередной тревожный сигнал", – сказал он.
Песков подчеркнул, что Москва неоднократно отмечала нацеленность Киева на видоизменение "минского формата", а также то, что такие действия положат ему конец.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".
Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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